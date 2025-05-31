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Van'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Van'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Van'dan feci bir kaza haberi geldi. Çaldıran ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Van'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Aşağı Kuyucak Mahallesi yakınlarında, Ahmet Öztürk idaresindeki 34 DCM 607 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Sıddık Arslan yönetimindeki 04 B 0156 plakalı otomobil çarpıştı.

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Van'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Van'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Yaralılar ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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