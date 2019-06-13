Van'da bal duasına çıktılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van'da bal duasına çıktılar

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bal üreticileri, kuraklık yaşanmaması ve bal veriminin yüksek olması amacıyla 2 bin 500 rakımlı yaylada imamla "bal duası" yaptı.

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Van Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile yaklaşık 50 arıcı, ilçeye 15 kilometre mesafedeki Elmayaka Yaylası'na geldi.

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Önceki yıl yaşanan kuraklık nedeniyle istenilen seviyede bal elde edemeyen arıcılar, bu yıl bal veriminin yüksek olması için imam Mehmet Nuri Tanrıkulu öncülüğünde dua etti.

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2 bin 500 rakımlı yaylada bulunan kovanların önünde ellerini göğe kaldırıp dua okuyan arıcılar, Tarım Danışmanı Naşide Uyan'ın bal üretimiyle ilgili bilgilendirmesinin ardından yayladan indi.

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