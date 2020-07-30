Van'da akrep istilası! Her taşın altından çıkıyor uzmanı şoke oldu

Mahallede yaşayanlar konuyla ilgili şikayetlerini Erciş Kaymakamlığı'na bildirdi. Bunun üzerine mahalleye gelen Erciş Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri mahallede yaşayanların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Mahalle sakinlerinin son yıllarda tek sorunlarının akrep istilası olduğunu öğrenen ekipler, konuyu Tarım ve Köy Hizmetleri'ne bildirdi. Erciş Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim İhsan Çiftçi de vatandaşların şikayeti üzerine mahallede incelemelerde bulundu. Mahallede incelemelerde bulunurken büyük şaşkınlık yaşayan Veteriner Hekim Çiftçi'nin kaldırdığı her taşın altından akrep çıktı.