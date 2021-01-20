Van'da 495 yerleşim biriminin yolu kapandı! Kamyonlarla kent dışına kar taşınıyor

Van ve ilçelerinde, dün sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan ve gece saatlerine kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle 262 mahalle ve 233 mezra yolu olmak üzere toplam 495 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.