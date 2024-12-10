Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var
Anadolu Ajansı
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Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Vali Ozan Balcı, yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.
Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.
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Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.
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