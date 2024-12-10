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Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Van-Erciş kara yolunun iki ayrı noktasında meydana zincirleme trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Vali Ozan Balcı, yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı, yol trafiğe kapatıldı.

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Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme kaza! Ölenler ve çok sayıda yaralı var

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, yolda iki ayrı zincirleme trafik kazasının meydana geldiğini söyledi.

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