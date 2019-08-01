Van'da 2750 yıllık mezarlık keşfedildi! Cesetleri 4 farklı şekilde gömmüşler
Van’ın Gürpınar ilçesinde Çavuştepe Kalesi’nde her yıl tarihe ışık tutacak önemli bulgular gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı çalışmalarında bu kez çok enteresan bulgulara rastlandı. Kazı çalışmalarında 2 bin 750 yıllık nekropol alanında, Urartuların 4 farklı ölü gömme geleneği ortaya çıkarıldı.
Kazı çalışamaları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında; arkeolog, antropolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 22 kişilik ekip, 2 bin 750 yıllık nekropol (mezarlık) alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılıyor. Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi’nde üzüm bağları, surları, su sarnıçları, tapınakları ve saray yapılarıyla bugüne kadar ulaşan kalede başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda, bilimsel alanda ‘yeni’ olarak değerlendirilen bulgular ortaya çıkarıyor.
Urartu Kralı II. Sardur tarafından inşa edilen kalenin nekropol alanında bu yıl sürdürülen çalışmalarda, urne (küp) yöntemi, sanduka gömü, örme oda mezar ve direkt toprağa gömme şeklinde 4 farklı ölü gömme şekline rastlandı.
Dört farklı ölü gömme yönteminin aynı alan üzerinde olması, Urartu arkeolojisi açsından ‘şaşırtıcı’ olarak değerlendirilirken, diğer taraftan çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde gömülme geleneğini ortaya çıkardı.
Tarihi kale ve nekropol alanında incelemelerde bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindekiler, buradaki arkeologlardan bilgi aldı.