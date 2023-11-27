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Van yerine Diyarbakır'a indi! THY uçağında panik yaşandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Van yerine Diyarbakır'a indi! THY uçağında panik yaşandı

İstanbul-Van seferi yapan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak, Van Ferit Melen Havaalanı yerine Diyarbakır Havalimanı’na indi.

Van yerine Diyarbakır'a indi! THY uçağında panik yaşandı

 İstanbul-Van uçağı hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanına iniş gerçekleştiremedi. Yaklaşık iki saat havada kalan uçağın birkaç kez türbülansa girmesi ve yere iniş yapamaması uçakta paniğe neden oldu. 

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Van yerine Diyarbakır'a indi! THY uçağında panik yaşandı

Uçağın sallanması sırasında bağıran, ağlayan yolcular, uçağın Diyarbakır Havalimanına inmesi sonrasında derin bir 'oh' çekti.

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Van yerine Diyarbakır'a indi! THY uçağında panik yaşandı

Havalimanında özellikle Türk Hava yolları yetkililerinin kendileri ile ilgilenmemesi ve gereken müdahalenin yapılmamasına kızan yolcular, bu duruma tepki gösterdi.

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Van yerine Diyarbakır'a indi! THY uçağında panik yaşandı
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