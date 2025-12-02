Van Kalesi'ndeki kazılarda şaşırtan keşif meğer Osmanlı askerleri...

Şu ana kadar gerçekleştirilen kazılarda, alandaki yapılar arasında bağlantıyı sağlayan yeni bir yol, güney sura ait burç kalıntıları, Osmanlı dönemine ait pazar yeri, 150 yıllık Osmanlı kışlası, yanmış evrak ve kumaş parçaları, sırlı ve sırsız seramikler, cam bilezik parçaları, boncuklar, bronz sikkeler ve tütün lüleleri bulundu.