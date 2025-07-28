Van Kalesi'ndeki kazılarda bulundu 2800 yıllık kadın ayak izi ilk kez sergileniyor
Van Kalesi'nin kuzeyindeki höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Urartu kadınına ait ayak izi, 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında ilk kez Van Müzesi'nde görücüye çıktı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Konyar başkanlığında 2018'de höyükte (eski yerleşim yerlerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş hali) yürütülen kazı çalışmalarında Urartu kadınına ait ayak izi gün yüzüne çıkarıldı.
Kalıbı alındıktan sonra bulunduğu yerden kesilerek koruma altına alınan ayak izinin, antropologlarca yapılan incelemede, milattan önce 6 ila 9'uncu yüzyıla ve Urartu kadınına ait 36 numara büyüklüğünde olduğu tespit edildi.
Uzun süredir koruma altında tutulan ayak izi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesi ve Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak müzede açılan "Urartu'dan günümüze kadın" temalı sergi kapsamında sanatseverle buluştu.
12 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında sergide kalacak kadın ayak izi, ziyaretçilerin ilgisini çekti.