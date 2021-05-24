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Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

İhlas Haber Ajansı
Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü, son 4 yıldır temizliğiyle mavi bayrak listesindeki yerini koruyor.

Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

Türkiye, dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden mavi bayrak plajlarıyla bu yıl da yerini korudu.

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Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 33 artarak 519'a yükselmişti.

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Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. 

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Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı berraklığını koruyor

Denize kıyısı olmadığı halde 2018 yılında Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Tuşba Belediyesine ait Mollakasım Plajı, temizliğini en iyi şekilde muhafaza ediyor. 

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