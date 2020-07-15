Van Gölü'ndeki tekne faciasında can kaybı 37'ye yükseldi
VAN Gölü'ndeki göçmen teknesi faciasının ardından 4 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.
VAN'ın Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.
17
Gün içinde bölgede yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 4 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda teknedeki 1 kişinin daha cesedine ulaştı.
27
Çıkarılan 4 cesetle birlikte ulaşılan ceset sayısı 37'ye yükseldi.
37
Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
47