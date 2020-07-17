Van Gölü’ndeki faciada çıkarılan ceset sayısı 45'i buldu
VAN Gölü'nde kaçak göçmenleri taşırken batan ve Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen tekneden biri çocuk 3 cesedin daha çıkarılmasıyla hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı 45'e yükseldi.
VAN'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden biri çocuk 3'ünün daha cesedine ulaşıldı.
112
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.
212
Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 2 kişinin cesedini bulan ekipler, devam eden çalışmalarda biri çocuk 3 kişinin daha cenazesine ulaştı.
312
Çıkarılanlarla birlikte ulaşılan ceset sayısı 45'e yükseldi.
412