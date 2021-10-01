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Van Gölünde sular çekilince endişelendiren görüntü ortaya çıktı! İlk kez...

İhlas Haber Ajansı
Van Gölünde sular çekilince endişelendiren görüntü ortaya çıktı! İlk kez...

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su çekilmesiyle ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

Van Gölünde sular çekilince endişelendiren görüntü ortaya çıktı! İlk kez...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlediği uzay fotoğraf yarışmasıyla adını dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklim değişikliğinden dolayı yaşanan aşırı kuraklıkla gündeme geldi. 

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Van Gölünde sular çekilince endişelendiren görüntü ortaya çıktı! İlk kez...

Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı.

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Van Gölünde sular çekilince endişelendiren görüntü ortaya çıktı! İlk kez...

Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı.

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Van Gölünde sular çekilince endişelendiren görüntü ortaya çıktı! İlk kez...

İskelenin ahşap fore kazıklarının yüzeye çıkması, göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.

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