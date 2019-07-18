Van Gölü'nde keşfedilmeyi bekleyen sırlar için yurt içi ve yurt dışından geliyorlar

Hem yurt içinde, hem yurt dışından gelenlere burada rehberlik de yapıyorum. Van Gölü'nün keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen sırları var. Van Gölü'ne her dalışımız bir sır. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Keşfettiğimiz şeyleri paylaştıkça da mutlu oluyoruz. Biz paylaştıkça da buraya ilgi her geçen gün artıyor. Bizim de amacımız Van Gölü'nün gizemli dünyasını dünyaya açmak" dedi.