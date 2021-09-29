Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin koronavirüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi

Tatlı, "Van Gölü, ülkemizin en güzide yerlerinden biri. Doğal güzelliğiyle, şifasıyla, suyun kalitesiyle, ülkemizde ve dünyada en önemli değerlerden biridir. Van Gölü suyunun sağlık noktasına gelince bizler az çok bunu tahmin edebiliyorduk. Özellikle koronavirüs salgını başladıktan sonra Van Gölü'ne düzenli olarak girdiğimiz arkadaşlarımızda neredeyse koronavirüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı. Bunu da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız hocamızın yapmış olduğu çalışmayla paralel olduğunu düşünüyorum" dedi.