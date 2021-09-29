Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyin koronavirüsün çoğalmasını engellediği tespit edildi
DÜNYANIN en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin potansiyel hidrojen (pH) değerinin yüksek olması nedeniyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını engellediği tespit edildi.
VAN Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Son olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız'ın araştırmaları sonucunda Van Gölü'nün sodalı suyunda önemli bir gelişme kaydedildi.
Van Gölü suyundan örnek alan Prof. Dr. Cansız, bu suyla bir sprey hazırladı. Cansız, 60 yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hastası üzerinde yaptığı araştırmada 30 hastada bu spreyi kullandı. Spreyi kullanan hastaların taşıdığı virüs miktarında bir azalma tespit edildi. Araştırma neticesinde potansiyel hidrojen (pH) değeri 9,3 olan Van Gölü suyuyla hazırlanan spreyi sıkan hastaların koronavirüsü hafif atlattığı da ortaya çıktı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs hastalarıyla ilgilenen Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, Van Gölü'ne düzenli girerek burun mukozalarını sürekli göl suyuyla temizleme fırsatı bulanların koronavirüse yakalanmasının bunu yapmayanlara oranla daha az olduğunu söyledi. Acil Tıp Uzmanı Dr. Tatlı, Van Gölü'nde şu ana kadar yüzenlerin koronavirüs salgınına yakalanmadığını, yakalananların ise hafif semptomlarla atlattığının altını çizdi.
Tatlı, "Van Gölü, ülkemizin en güzide yerlerinden biri. Doğal güzelliğiyle, şifasıyla, suyun kalitesiyle, ülkemizde ve dünyada en önemli değerlerden biridir. Van Gölü suyunun sağlık noktasına gelince bizler az çok bunu tahmin edebiliyorduk. Özellikle koronavirüs salgını başladıktan sonra Van Gölü'ne düzenli olarak girdiğimiz arkadaşlarımızda neredeyse koronavirüs enfeksiyonuna hiç rastlanmadı. Bunu da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Cansız hocamızın yapmış olduğu çalışmayla paralel olduğunu düşünüyorum" dedi.