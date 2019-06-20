Van Gölü Ekspresi'ne vatandaşların ilgisi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı
ANKARA-Tatvan seferini yapan Van Gölü Ekspresi, yolcularına benzersiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor. 7’den 70’e her kesimin gözdesi haline gelen Van Gölü Ekspresi, kış aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de oldukça ilgi görüyor.
Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine de büyük katkı sağlıyor.
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Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor.
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7’den 70’e her kesimin gözdesi haline gelen Van Gölü Ekspresi, kış aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de oldukça ilgi görüyor.
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Yolcular, Bitlis'te yemyeşil tabiatın yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor.
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