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Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

İhlas Haber Ajansı
Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü’nün çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı. 

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Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Son zamanlarda Van Gölü’nde su seviyesinde korkunç bir düşüş yaşanırken, Adilcevaz ilçesinde ise Van Gölü’nün çekilmesi sonucu mikrobiyalitler ortaya çıkmaya başladı.

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Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Gölün çekilmesini şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, Van Gölü’nün böylesine çekilmesiyle ilk kez karşılaştıklarını söylediler. 

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Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Gölün çekilmesiyle mikrobiyalitlerin ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, oluşan manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

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