Van Gölü çekildi ortaya çıkanlar şaşkına çevirdi

Küresel ısınmanın etkileri son yıllarda kendisini göstererek mevsimlerin değişmesine etki ettiği gibi dünyada ve ülkemizde birçok gölün kurumasına sebep oldu. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı.