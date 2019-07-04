Van Gevaş'ta 15 bin ton üretiliyor! Doğu illerinden bu fasulyeye rağbet çok

Tek sıkıntıları var: Tek sorunlarının ilçede soğuk hava deposunun olmaması olduğuna vurgu yapan Şeker, “Fasulyeler burada hep birlikte toplanıyor. Birlikte toplanıldığında da elimizde kalıyor ve ucuza gidiyor. Eğer soğuk bir hava depomuz olsa, biz fasulyelerimizi burada muhafaza eder ve ucuza gitmesini önleriz." dedi.