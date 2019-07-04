Van Gevaş'ta 15 bin ton üretiliyor! Doğu illerinden bu fasulyeye rağbet çok
Bu yıl 3 bin 500 dekarlık alanda üretilen Gevaş fasulyesinin ilk hasadı yapıldı. Bu fasulye hem sağlam bir geçim kaynağı sunuyor hem de geniş bir istihdam alanı oluşturuyor.
Özellikle Batman, Siirt, Muş Bitlis, Hakkari ve Ağrı illerinden yaz aylarında yoğun talep gören Gevaş fasulyesinden bu yıl 15 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ise, ileride yapacaklar yeni projeleri ile bu sahayı daha da canlandırmak istediklerini söyledi.
Gevaş’ın genç bir nüfus potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Kaymakam Çınar, "Tarım alanında fasulyenin çok yoğun olması, diğer tarım ürünlerinin çok olması, buradaki genç kardeşlerimize de sağlam bir istihdam kapısı oluşturuyor." diye konuştu.
Hedef İstanbul ve Ankara gibi büyük iller: Güzelkonak Mahalle Muhtarı Mehmet Şeker ise mayıs ayında ekmeye başladıkları fasulyenin ilk ürününü 40 gün sonra aldıklarını dile getirerek, “Bu fasulyeleri Diyarbakır’a, Malatya’ya, Erzurum’a ve Van il merkezine gönderiyoruz. İnşallah ileri ki zamanlarda Ankara ve İstanbul gibi illerde de yeşil fasulyemizin tanıtımını yapar, oralara da satarız” dedi.
Tek sıkıntıları var: Tek sorunlarının ilçede soğuk hava deposunun olmaması olduğuna vurgu yapan Şeker, “Fasulyeler burada hep birlikte toplanıyor. Birlikte toplanıldığında da elimizde kalıyor ve ucuza gidiyor. Eğer soğuk bir hava depomuz olsa, biz fasulyelerimizi burada muhafaza eder ve ucuza gitmesini önleriz." dedi.