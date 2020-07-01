Van Erciş'te kaybolan 2 yaşındaki Melek aranıyor
VAN'ın Erciş ilçesinde evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki Melek'i dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.
VAN'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuk babası Yücel Memiş‘in 2 yaşındaki kızı Melek'ten yaklaşık 10 saattir haber alınamıyor.
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Komşularının yardımıyla çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'a bildirdi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından evin önünden çay geçmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.
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Bölgeye ulaşan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri suda arama çalışması başlattı.
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