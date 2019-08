Van Erçiş'te dalgalanan dev Türk Bayrağı'nı 7 yıldır aynı kişi yeniliyor!

"Yolumun üzerinde dikkatimi çekiyordu"

Demir, 7 yıldır şehrin her yerinden görünen Türk bayrağını kendisinin yenilediğini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız her gün yolumun üstünde dikkatimi çekiyordu. Bir gün eskidiğini ve yırtıldığını fark ettim. Gidip dönemin ilçe kaymakamına bayrağı yenilemek istediğimi söyledim. O da bana yol gösterdi ve 7 yıldır her yıl kendi imkânlarımla bayrağı Ankara'dan sipariş edip getirtiyorum." ifadelerini kullandı.