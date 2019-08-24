Van Erçiş'te dalgalanan dev Türk Bayrağı'nı 7 yıldır aynı kişi yeniliyor!
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Sami Demir, ilçenin girişinde bulunan ve ilçenin her yerinden görünen dev Türk bayrağının hava şartlarından ötürü yırtılıp yıprandığını görünce başlattığı yenileme işlemini 7 yıldır sürdürüyor. Demir, "Yıllardır bu geleneği devam ettiriyorum. Bayrağın dalgalandığı direğin anahtarı bende ve haftada bir defa gidip kontrol ediyorum" dedi.
Erciş ilçesindeki sanayi sitesinde yedek parça bayiliği yapan 3 çocuk babası Sami Demir, 7 yıl önce şehrin girişinin en yüksek tepesinde dalgalanan dev Türk bayrağının hava şartlarından dolayı yıpranıp yırtıldığını gördü.
Bunun üzerine dönemin kaymakamının yanına giden Demir, Türk bayrağını kendisinin yenilemek istediğini söyledi.
Kaymakamın da yol göstermesiyle işe koyulan Demir, 10 metre boyunda 6 metre genişliğindeki Türk bayrağını yeniledi.
"Yolumun üzerinde dikkatimi çekiyordu"
Demir, 7 yıldır şehrin her yerinden görünen Türk bayrağını kendisinin yenilediğini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız her gün yolumun üstünde dikkatimi çekiyordu. Bir gün eskidiğini ve yırtıldığını fark ettim. Gidip dönemin ilçe kaymakamına bayrağı yenilemek istediğimi söyledim. O da bana yol gösterdi ve 7 yıldır her yıl kendi imkânlarımla bayrağı Ankara'dan sipariş edip getirtiyorum." ifadelerini kullandı.