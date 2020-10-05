"Vampir sivrisinek" Asya Kaplan sivirisineğine biyolojik yöntemlerle çözüm aranacak

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İyison, “Son zamanlarda İstanbul’a kadar geldi. Çok agresif bir sinek. Giysilerin üzerinden bile ısırıyor ve kanla besleniyor. En önemli özelliği, diğer sivrisinekler gibi bunlar da hastalık taşıyor. Bu sivrisineğe karşı kimyasal pestisitler kullanıyor. Sinekler bu kimyasallara karşı bir direnç oluşturuyor. Bu yüzden etki etmiyor. Biz de biyoloji olarak bir pestisit üretimi yapmak istedik. Bir bakteri türü besin olarak sineklerin larvalarına veriliyor. O larvalarla beslendiği zaman bağırsaklarında aktif hale geliyor ve bu da onların ölümüne sebebiyet veriyor. Bu laboratuvarda o bakteri proteini yapılıyor. Bunların mekanizması bilinmiyor, bu yüzden yapılarını anlamak için proteinlerin çalışmalarını inceliyoruz” diye konuştu.