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Vallahi yasak! Demet Özdemir konuşamadı: Oğuzhan Koç 'onu yapamamak kötü olur' dedi

Vallahi yasak! Demet Özdemir konuşamadı: Oğuzhan Koç 'onu yapamamak kötü olur' dedi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti bir mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Vallahi yasak! Demet Özdemir konuşamadı: Oğuzhan Koç 'onu yapamamak kötü olur' dedi

Demet Özdemir, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barıştığı Oğuzhan Koç'tan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almış, ünlü şarkıcıya 'Evet' yanıtını vermişti. 

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Vallahi yasak! Demet Özdemir konuşamadı: Oğuzhan Koç 'onu yapamamak kötü olur' dedi

Aşklarına ikinci şansı verdikten sonra neşeleri bir hayli yerinde olan çift, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

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Vallahi yasak! Demet Özdemir konuşamadı: Oğuzhan Koç 'onu yapamamak kötü olur' dedi

Albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirten Oğuzhan Koç, "Havaların düzelmesi şart, baharı bekliyoruz. Çünkü çok neşeli şarkılar olacak" dedi.

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Vallahi yasak! Demet Özdemir konuşamadı: Oğuzhan Koç 'onu yapamamak kötü olur' dedi

Nikâh masasına oturmaya hazırlanan sevgililer, "Düğün törenlerinin dört gün süreceği" yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi. 

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