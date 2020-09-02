Valilikten flaş karar! Konya'da bütün organizasyonlar yasaklandı
KONYA Selçuklu'da 4 bloklu 68 daire bulunan sitede gün yapan 16 komşu kadından birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası site karantinaya alındı. Öte yandan kentte düğünler başta olmak üzere kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek bütün organizasyonlar yasaklandı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 bloklu sitedeki bazı kadınlar kabul gününde toplandı. Bir arada oturan 16 komşu kadından birinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Bunun üzerine yetkililer, siteyi karantinaya aldı.
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Öte yandan kentte artan vaka sayıları nedeni ile yeni tedbirler de alındı.
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Bütün organizasyonlar yasaklandı
Konya'da düğünler başta olmak üzere kalabalık oluşumuna sebebiyet verecek bütün organizasyonlar yasaklandı.
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