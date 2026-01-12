Valiliklerden peş peşe son dakika açıklamalar: 13 Ocak Salı hangi illerde okullar tatil edildi?
Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Birçok şehirde artan ulaşım riski nedeniyle gözler valiliklerin açıklamasında. Peki hangi illerimizde okullar tatil edilecek? İşte öğrencilerin beklediği "okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre birçok bölgede kar yağışı aralıklarla devam edecek. Peki hangi illerimizde okullar tatil edilecek? İşte öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği "okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...
TUNCELİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü için şu ana kadar tatil kararı alınan il Tunceli oldu. Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 13 Ocak Salı günü ara verildi.
Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Geçtiğimiz gün için birçok ilde art arda kar tatili ilan edilirken yarın için yeni tatil kararlarının gün içinde valilikler tarafından açıklanması bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ
13 Ocak Salı günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil ilan edildi. Kar tatili kararı bazı ilçeler için alınırken Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda
Türkoğlu ilçesinde Murat Çakıroğlu İlkokulu ve Ortaokulu’nda
Dulkadiroğlu ilçesinde Baydemirli, Çatmayayla, Ağabeyli, Kemallı, Başdervişli, Budaklı, Beşenli ve Kartal mahallelerindeki okullarda
Onikişubat ilçesinde Tekir, Ilıca, Suluyayla ve Döngele mahallelerinin tamamında; Kürtül Mahallesi’nde taşımalı eğitim yapılan bazı yerleşimlerdeki okullar ile Kalekaya Mahallesi’nde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda
Pazarcık ilçesinde Nacar, Sakarkaya, Göynük, Gücük, Tetirlik ve Yumaklıcerit ilkokul ve ortaokullarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
ORDU
Ordu'da yarın okullar tatil ilan edildi. 13 Ocak Salı günü Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara verilirken Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu;
Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ünye ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; 13 Ocak 2026 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.