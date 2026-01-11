Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları

12 OCAK'TA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YENİ UYARI

İstanbul Valiliği'nden beklenen kar yağışı ile ilgili yeni açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

-İlimizde akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 4°C arasında seyredecektir. Rüzgâr kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 km'ye kadar çıkacaktır.

-Anadolu Yakasında sıcaklıklar gün içinde 11°C'den 6°C'ye kadar düşecektir. Rüzgâr sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 km'ye kadar ulaşacaktır.

-Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.

-Rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

İlimizde 4 güne ait hava tahminleri;

•12 Ocak Pazartesi: Aralıklı Kar Yağışlı (2 / 3°C).

•13 Ocak Salı: Parçalı ve Çok Bulutlu (-1/ 5°C).

•14 Ocak Çarşamba: Aralıklı Yağmurlu (4 / 9°C).

•15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu (7/ 11°C) olarak tahmin edilmektedir.