Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları
Yurt genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle öğrenci ve veliler, valiliklerden yapılacak tatil açıklamalarına odaklandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle birçok ilde valilikler peş peşe eğitim-öğretime ara verildiğini duyurmaya başladı.
12 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Valiliklerden gelen resmi açıklamalar yakından takip edilirken, bazı illerden beklenen haberler gelmeye başladı.
12 OCAK'TA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YENİ UYARI
İstanbul Valiliği'nden beklenen kar yağışı ile ilgili yeni açıklama yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;
-İlimizde akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 4°C arasında seyredecektir. Rüzgâr kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 km'ye kadar çıkacaktır.
-Anadolu Yakasında sıcaklıklar gün içinde 11°C'den 6°C'ye kadar düşecektir. Rüzgâr sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 km'ye kadar ulaşacaktır.
-Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.
-Rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
İlimizde 4 güne ait hava tahminleri;
•12 Ocak Pazartesi: Aralıklı Kar Yağışlı (2 / 3°C).
•13 Ocak Salı: Parçalı ve Çok Bulutlu (-1/ 5°C).
•14 Ocak Çarşamba: Aralıklı Yağmurlu (4 / 9°C).
•15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu (7/ 11°C) olarak tahmin edilmektedir.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava koşulları beklendiği belirtildi. Bu kapsamda Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi gibi rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
“İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”