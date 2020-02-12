Valiliklerden açıklama! 13 Şubat'ta okullar tatil mi?
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Giresun, Gümüşhane, Muş, Trabzon, Sivas ve Van'da eğitime ara verildi.
Ağrı
Ağrı'da etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat Perşembe günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerde ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Artvin
Artvin'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ve cuma günü ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın ve 14 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli okullar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bu tarihlerde izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt
Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ile buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Bu kapsamda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir."
Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bingöl
Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Yağış nedeniyle il genelindeki okulların 13 Şubat Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.