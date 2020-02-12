Valiliklerden açıklama! 13 Şubat'ta okullar tatil mi?

Bayburt

Bayburt'ta yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteorolojiden elde edilen veriler doğrultusunda il genelinde bugün başlayan kuvvetli kar ile buzlanmanın etkisini sürdüreceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yönelik bu kapsamda 13 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm resmi ve özel kreşler, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve liselerde, gündüz bakımevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ve halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir."

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.