Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz"
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Vali Şahin'den yangına dair detaylar geldi.
Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Yangına havadan helikopterler ve uçakla da müdahale ediliyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.