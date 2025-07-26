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Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz"

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Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz"

Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Vali Şahin'den yangına dair detaylar geldi.

Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz" - Resim: 1

Ankara'da Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz" - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz" - Resim: 3

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede güvenlik tedbirleri alınırken, ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Yangına havadan helikopterler ve uçakla da müdahale ediliyor.

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Vali Şahin: "6 helikopter ve 4 uçak ile yangına müdahale ediyoruz" - Resim: 4

Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

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