Vakaların patladığı Samsun'da şoke eden görüntü bu kafayla işimiz zor

TÜRKİYE vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi oldu. Bakan Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Haritada vaka sayısı yüz bin kişide 171.29 olan Samsun, 202.94’e yükselip, vakanın en çok görüldüğü 4’üncü il oldu.