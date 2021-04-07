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Vakalar patladı salgını umursamadılar! Antalya'da tatilciler soluğu plajlarda aldı

Vakalar patladı salgını umursamadılar! Antalya'da tatilciler soluğu plajlarda aldı

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

Vakalar patladı salgını umursamadılar! Antalya'da tatilciler soluğu plajlarda aldı

İlçede 2 gündür ara ara etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Korovirüs vakalarının artışına aldırış etmeyen tatilciler doyasıya eğlendi. 

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Vakalar patladı salgını umursamadılar! Antalya'da tatilciler soluğu plajlarda aldı

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının yüzde 56 olarak ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi. 

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Vakalar patladı salgını umursamadılar! Antalya'da tatilciler soluğu plajlarda aldı

Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.

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Vakalar patladı salgını umursamadılar! Antalya'da tatilciler soluğu plajlarda aldı

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. 

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