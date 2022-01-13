Vakalar patladı kuralları takan yok! Taksim'de maskesiz ve mesafesiz yoğunluk
Alışveriş yapmak ve gezmek amacıyla Taksim Meydanı'na akın edenler kuralları unuttu. Son haftalarda pandeminin başından beri görülmeyen vaka sayısı görülürken sokaklarda ise mesafe ve maske kuralını umursayan yok. Uzmanlar ise artan vakalar konusunda endişeli...
İstanbul'un en işlek noktalarından birisi olan Taksim Meydanı'nda çoğu vatandaşın maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkatlerden kaçmadı.
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Omicron vakaları hızla artmaya devam ederken uzmanlar ise aşı ve maske için ardı ardına çağrı yapıyor.
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İstanbul'un en işlek noktası olan Taksim'de ise kuralları umursayan yok.
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Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.
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