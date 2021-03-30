Vakalar patladı! Çorum, Tokat ve Kastamonu'da yüz yüze eğitime ara verildi

Normalleşme ile birlikte vakalar patladı. Son risk haritasında mavi olan bir şehir kaldı, 58 şehir ise kızardı. Uzmanlar vakaların daha da artmasından endişeli... Öte yandan yüz yüze eğitimin sürdüğü okullardan da öğrenci ve öğretmenlerde vakaların görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Son olarak 3 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi.