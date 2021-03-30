Vakalar patladı! Çorum, Tokat ve Kastamonu'da yüz yüze eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası yeni risk haritasını açıkladı. Haritaya göre çok yüksek riskli kırmızı iller nüfusun yüzde 80’ini temsil eden 58 şehre ulaştı. Bununla birlikte yasaklar geri geldi. Okullarda da vaka sayılarının artması ile birlikte art arda kararlar alınıyor. Son olarak 3 ilde yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi. Detaylar haberimizde...
Normalleşme ile birlikte vakalar patladı. Son risk haritasında mavi olan bir şehir kaldı, 58 şehir ise kızardı. Uzmanlar vakaların daha da artmasından endişeli... Öte yandan yüz yüze eğitimin sürdüğü okullardan da öğrenci ve öğretmenlerde vakaların görüldüğüne dair bilgiler geliyor. Son olarak 3 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi.
Çorum'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiğini söyledi.
Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.
Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." dedi.