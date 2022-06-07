Vakalar bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?

Uzmanlar, bazı vakaların temaslı olmayan kişiler arasında da ortaya çıktığını ve bu durumun virüsün bilinmeyen bulaşma zincirleri olduğunu gösterdi. Peki maymun çiçeği virüsü neden bu kadar hızlı yayılıyor? "Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?", "Maymun çiçeği nasıl yayılır?", "Maymun çiçeğinin aşısı var mı?" sorularının ve daha fazlasının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.