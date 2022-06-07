Vakalar bir haftada üçe katlandı: Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?
Maymun çiçeği virüsü küresel olarak hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğinin endemik olmadığı 27 ülkede tespit edildiğini ve vaka sayısının 780'e ulaştığını duyurdu. Böylelikle toplam vaka sayısı geçen haftaya göre üç kat artmış oldu.
Uzmanlar, bazı vakaların temaslı olmayan kişiler arasında da ortaya çıktığını ve bu durumun virüsün bilinmeyen bulaşma zincirleri olduğunu gösterdi. Peki maymun çiçeği virüsü neden bu kadar hızlı yayılıyor? "Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?", "Maymun çiçeği nasıl yayılır?", "Maymun çiçeğinin aşısı var mı?" sorularının ve daha fazlasının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün genellikle bulunmadığı ülkelerde 780 onaylanmış maymun çiçeği vakası olduğunu duyurdu. Söz konusu rakam, DSÖ’nün bir hafta önce bildirdiği 257 vakanın yaklaşık 3 katını oluşturuyor.
Bununla birlikte DSÖ, söz konusu rakamın muhtemelen eksik olduğunu belirtti ve küresel risk seviyesini "orta" olarak değerlendirdi.
DSÖ, vakaların halihazırda "endemik" (Batı ve Orta Afrika) dışında 27 ülkede tespit edildiğini söyledi.Bu yeni vakaların çoğu Avrupa, Kuzey Amerika, Meksika, Arjantin, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde az sayıdayken İngiltere 207 vaka ile ilk sırada yer alıyor. Onu 156 ile İspanya ve 138 ile Portekiz izliyor.