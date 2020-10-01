Vakalar artınca yeniden seyahat yasağı geldi! Madrid'de karantina başlıyor
İSPANYA'nın başkenti Madrid'de son haftalarda artan vakalar nedeniyle yeniden karantina uygulamasına gidiliyor. Yerel yönetimin karşı çıktığı karantina kuralları gereği insanlar önemli ihtiyaçları dışında seyahat edemeyecek.
Avrupa'da koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Koronavirüste en fazla can kaybı yaşayan ülkelerin başında gelen İspanya'da karantina kuralları yeniden toplumsal hayatın bir parçası haline geliyor. Başkent Madrid'de yeniden seyahat yasağı kısıtlamasına gidildi.
Hükümet son iki haftada 130 binden fazla vakanın tespit edildiği başkent Madrid'de yeniden karantina uygulamasına geçiyor. Bazı Madridlileri protesto ettiği bu kuralları, kent yönetimi ise illegal olarak nitelendirdi.
Ancak 769 bin vaka 32 bine yakın can kaybıyla Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İspanya'da yeniden artış kontrol altına alınamıyor.
Getirilen karantina kuralları kapsamında parklar ve oyun alanları kapatıldı. İnsanlar işe gidip gelebiliyor ancak, zorunlu sebepler dışında dahil oldukları bölgeleri terk edemiyor.