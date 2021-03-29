Vaka sayısının neden sürekli arttığı ortaya çıktı! Bakın neden kaçıyorlar
Üçüncü dalganın yaşandığı Türkiye’de Samsun başta olmak üzere Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de vaka oranında artış sürüyor. Bölgedeki Kovid-19 hastalarının tedavisini üstlenen doktorlar, vaka sayısının neden sürekli arttığını anlattı.
Türkiye’de yeni tip koronavirüs vaka sayısında artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın illere göre risk durumu haritasına göre, Karadeniz Bölgesi’nde nüfusa oranla vaka sayısının en fazla olduğu kentler ilk sırada yer alıyor. Bölgedeki Kovid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz’de vaka artışının nedenlerini Milliyet’le paylaştı. Türkiye’nin Vuhan’ı haline gelen Samsun’da hastaların yüzde 80’inde İngiliz varyant türünün görüldüğünü belirten uzmanlara göre, Trabzon’da 65 yaş üzeri 40 binden fazla vatandaş aşı olmaktan kaçındı, yoğun bakım servisleri aşı olmayan 65 yaş üzeri vatandaşlarla doldu. Doktorlar özellikle Trabzon ve Samsun’da hastalığa yakalanan birçok kişinin temas öyküsünü söylemekten kaçındığına ve asemptomatik hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekiyor.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Esra Tanyel, şunları dedi: “Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden. Birçok insan halen virüsü ciddiye almazken, mevlit, taziye, doğum günü ve kutlama etkinlikler devam ediyor. Geçen gün yoğun bakıma kaldırdığımız 65 yaş üzeri bir teyzenin, doğum günü kutlamasına katıldığını öğrendik. Bu kutlama nedeniyle 6 ev karantinaya alındı. Bu tür örnekler çok fazla.”
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Gürdal Yılmaz ise kent genelinde yaşanan en büyük sorunun aşı tereddüdü olduğunu belirtirken, “Yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşı olmaktan kaçınan 65 yaş üstü vatandaşlar. Kovid-19’a yakalanan bir çok kişi yakını karantinada kalmasın diye temas öyküsünü saklayıp, söylemiyor. Hasta temaslı birçok kişi elini kollunu sallayarak virüsü yaymaya devam ediyor” dedi.
Hafta sonunu evde geçirmek istemeyenlerin köylerine akın akın gittiğini anlatan Yılmaz, uyarılara rağmen Karadeniz’in pek çok yerinde hasta ziyaretleri, taziyeler, mevlit, doğum günü kutlamalarının sürdüğünü söyledi. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Neslihan Furtun da köye gidişlere dikkat çekti: “Samsun’daki tablonun birincil nedeni yaşam hareketliliğinin çok fazla olması. Hafta sonu kısıtlamalarında birçok kişi cuma gününden köyüne gidip, aile ziyaretleri gerçekleştirince vaka sayıları arttı. Temas öyküsü saklanıyor. Normalleşmeyle sahil bandı yaz döneminden daha kalabalık oluyor.”