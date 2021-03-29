Vaka sayısının neden sürekli arttığı ortaya çıktı! Bakın neden kaçıyorlar

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Esra Tanyel, şunları dedi: “Samsun genelinde aşı tereddüdü yaşayan insanlar azımsanmayacak oranda. 65 yaş üzerindeki popülasyonda aşılanmadığı için yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar var. Yataklar dolmuş durumda. Bafra ilçesi, diğer ilçelere göre virüs yükünün daha fazla olduğu merkezlerden. Birçok insan halen virüsü ciddiye almazken, mevlit, taziye, doğum günü ve kutlama etkinlikler devam ediyor. Geçen gün yoğun bakıma kaldırdığımız 65 yaş üzeri bir teyzenin, doğum günü kutlamasına katıldığını öğrendik. Bu kutlama nedeniyle 6 ev karantinaya alındı. Bu tür örnekler çok fazla.”