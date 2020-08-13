Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu taştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, vaka sayılarının nedeni ile dikkat çektiği Gaziantep’te bulunan çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlar günlük yaşamlarında sosyal mesafe kuralını pek umursamıyor.
Sağlık Bakanı Koca'nın sürekli olarak uyardığı ve vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor.
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Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişinin maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor.
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Polis ekipleri de caddelerde dolaşanları tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor.
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Gaziantep'te son olarak koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlanmıştı.
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