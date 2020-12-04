Vaka sayısı yüzde 100 arttı! Antalya'da yeni yoğun bakım servisi oluşturuluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya'daki vaka sayısının yüzde 100 oranında arttığını, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 71 olduğunu ve yüksek riskin devam ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bakan Koca, video konferans yöntemiyle Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile görüşerek durum hakkında değerlendirmede bulundu. Kentte yaşayanlar ise çoğu kişinin tedbirlere uymadığını ve vaka sayılarının bu nedenle arttığını düşünüyor.