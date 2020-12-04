Vaka sayısı yüzde 100 arttı! Antalya'da yeni yoğun bakım servisi oluşturuluyor
ANTALYA'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış gösterdi, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımların sevk ve idaresinden sorumlu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Aile içi bulaşlar çok fazla gözüküyor. Artışa paralel olarak Bakanlığın da talimatıyla yatak sayısını ihtiyaç doğrultusunda artırma yönünde çalışmalar yapıyoruz. İhtiyacı karşılayabilmek için yeni bir ara yoğun bakım servisi oluşturuyoruz" dedi.
Geçen haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sahilleri ve parkları doldurdu. Çoğu tedbirin göz ardı edildiği kentte, bazı vatandaşlar da evlerin önündeki ayakkabı kalabalığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Antalya'daki vaka sayısının yüzde 100 oranında arttığını, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 71 olduğunu ve yüksek riskin devam ettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Bakan Koca, video konferans yöntemiyle Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür ile görüşerek durum hakkında değerlendirmede bulundu. Kentte yaşayanlar ise çoğu kişinin tedbirlere uymadığını ve vaka sayılarının bu nedenle arttığını düşünüyor.
Kentteki vaka sayısının artışına paralel olarak hastanelerdeki doluluk oranı da artış gösterdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise vaka sayılarındaki artışa hazırlık olarak yeni bir 'ara yoğun bakım servisi' oluşturulmaya başlandı.
Koronavirüs tedavisi gören hastaların çoğunun virüsü tanıdık çevrelerinden kaptığı ve aile içi bulaşların çok yüksek olduğu öğrenildi.