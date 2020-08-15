Vaka sayısı artıyor! Şanlıurfa'da 2 bin görevliyle koronavirüs denetimi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pozitif vaka sayısının en fazla arttığı iller arasında sıraladığı Şanlıurfa'da, son 14 günde 2 bin 200 ev karantinaya alınmıştı.Kentte bugün de binlerce personelin katılımı ile denetim yapıldı ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı.
Koronavirüs vaka artış hızının arttığı Şanlıurfa'da kapsamlı bir denetim uygulaması gerçekleştirildi.
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Kent merkezinde yapılan uygulamaya polis, sağlık müdürlüğü personeli, gıda kontrol görevlisi, vefa sosyal destek grupları ve zabıtalardan oluşan 2 bin görevli personel katıldı.
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Kent merkezinin yoğun olan bölgeleri, tarihi mekanlar ve ana caddelerde aniden yapılan denetimde, maske takma zorunluluğuna uymayan 300 kişiye para cezası kesildi.
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Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar görevliler tarafından ikaz edilirken esnaflar ise koronavirüs tedbirlerine göre çalışmaları noktasında uyarıldı.
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