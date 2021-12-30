Vaka sayısı 40 bine dayandı! İstanbul'da maske takmak unutuldu: Mazeretleri pes dedirtti

Maskesiz gezenlerden Aslıhan Şimşek, "Ben normalde astım hastasıyım. Maskesiz dolaşmak tabi ki tehlikeli ama herkesin kendi seçeneği başkadır. Ben kendim de hastanede çalışıyorum, hemşireyim. Maskeyle çok çalıştığım için açıkçası bıktım, o yüzden takmıyorum" dedi.