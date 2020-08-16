Vaka artıyor ama kimin umrunda! Adana'da maskeler kollarda
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden olan Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte maske kuralı hiçe sayılmaya devam ediyor.
Koronavirüs vaka sayısının arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak ve vakit geçirmek için parka gelenlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
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Bazı kişilerin maskeleri cebinde taşıdığı bazılarının da kol ve bileklerine astığı görüldü.
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Maskesini cebinde taşıyan Mehmet Salih Kartal (20), "Şu an parkta mesafe kuralları var, herkes mesafeyi koruyor. O nedenle maskemi takmadım" dedi.
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Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, "Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu.
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