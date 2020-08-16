Vaka artıyor ama kimin umrunda! Adana'da maskeler kollarda

Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, "Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu.