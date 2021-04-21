Vajinit nedir neden olur kadınların 3'te 1'ini etkiliyor!
Kadınların üçte biri hayatlarının bir döneminde vajinit sorunu ile karşılaşıyor. Peki vajinit nedir? Nasıl tedavi edilir? İşte merak ettiğiniz soruların yanıtı!
Vajinit nedir?
Vajinit kadının vajinasının iltihabıdır. Kadınların üçte bir kadar çoğunluğu hayatlarının bir döneminde vajinit belirtileri gösterecektir. Vajinit her yaştaki kadınları etkiler, ancak üreme çağlarında en sıktır. Pek çok olası etken vardır ve tedavinin tipi etkene bağlıdır.
Vajinit belirtileri:
Vajinitin tipine göre belirtiler değişmektedir. Örneğin, en sık görülen vajinit tipi mantar enfeksiyonudur. Bazı antibiyotik tipleri bu riski artırır. Kaşıntı ve vajina dışındaki vulva bölgesinin yanmasıyla kendisini belli eder. Yanma idrar yaparken veya cinsel ilişki ile daha kötü olabilir. Vulva kızarık ve şişmiş olabilir. Vajinal akıntı genellikle beyaz, topak halindedir ve kokusu yoktur.
Akıntı genellikle ince ve koyu veya mat gridir, ancak yeşilimsi renk de alabilir. Kaşıntı sık değildir, ancak çok fazla akıntı varsa mevcut olabilir.
Vajinit neden olur?
Kadının vajinasından az miktarda berrak veya bulanık beyaz sıvı akışı normaldir. Bu dokuyu ıslak ve sağlıklı tutar. Vajina bakteriler ve mantarlar gibi çeşitli organizmaları denge halinde barındırır, böylece normal işlev görebilir. Bazı faktörler vajinanın bu normal dengesini bozabilir:
- Antibiyotikler
- Hormon düzeylerinde değişiklikler
- Gebelik
- Emzirme
- Menopoz