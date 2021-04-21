Vajinit belirtileri:

Vajinitin tipine göre belirtiler değişmektedir. Örneğin, en sık görülen vajinit tipi mantar enfeksiyonudur. Bazı antibiyotik tipleri bu riski artırır. Kaşıntı ve vajina dışındaki vulva bölgesinin yanmasıyla kendisini belli eder. Yanma idrar yaparken veya cinsel ilişki ile daha kötü olabilir. Vulva kızarık ve şişmiş olabilir. Vajinal akıntı genellikle beyaz, topak halindedir ve kokusu yoktur.