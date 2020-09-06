Vahşice öldürülmüştü! Acıların kadını Bergen'in mezarı yürek sızlattı
Arabesk müziğin sevilen isimlerden olan ve genç yaşta aramızdan ayrılan Bergen'in mezarını görenlerin yürekleri sızladı.
‘Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen, Adana'da sahne alırken, Halis Serbest'le tanışmıştı. Serbest, evliydi ama Bergen bunu bilmiyordu.
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Serbest, sahte bir nikah kıydı. Bergen bu gerçeği öğrendiğinde şoka girdi, İstanbul'a geri döndü.
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Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in yüzüne 1982’de kezzap atılmış, 1989 yılında da silahla vurup öldürülmüştü.
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Türk müzik tarihine "Acıların Kadını" lakabıyla damga vurmuş taçsız kraliçesi Bergen'in mezarını kafes içinde görenler ilk başta anlam veremeseler de altında yatan nedeni öğrendiklerinde bir kez daha üzüntü yaşıyorlar.
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