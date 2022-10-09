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Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar

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Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar

Hayvanlar alemi ve vahşi doğanın birbirinden ürpertici karelerini görünce çok şaşıracaksınız. Göreceğiniz bu kareler tüylerinizi diken diken edecek cinsten... İşte vahşi doğada tüyler ürperten o anlar.

Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar

Kırkayak yavrularını koruyor.

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Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar

Balıkların solungaçlarına giren, dillerini yiyen bir dil paraziti. 

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Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar

Gölde donan bir tilki

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Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar

ABD'nin Florida eyaletinde, beyaz balıkçıl ve bir yılan arasındaki kavgayı gösterdiği bu fotoğraf

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