Vahşi doğada görenlerin tüylerini diken diken eden ürperten anlar
|
Hayvanlar alemi ve vahşi doğanın birbirinden ürpertici karelerini görünce çok şaşıracaksınız. Göreceğiniz bu kareler tüylerinizi diken diken edecek cinsten... İşte vahşi doğada tüyler ürperten o anlar.
Kırkayak yavrularını koruyor.
137
Balıkların solungaçlarına giren, dillerini yiyen bir dil paraziti.
237
Gölde donan bir tilki
337
ABD'nin Florida eyaletinde, beyaz balıkçıl ve bir yılan arasındaki kavgayı gösterdiği bu fotoğraf
437