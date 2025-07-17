Vahşi cinayeti böyle anlattı! Ayşe Tokyaz'ın katilinin her satırı vahşet ifadesi
İstanbul Eyüpsultan'da cesedi valizin içinde bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı vahşice katleden Cemil Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Ayşe'nin merdivenlerden düşerek öldüğünü söyleyen cani, "Korkuya kapıldım arkadaşımı çağırdım. O beni yarı yolda bıraktı meyhaneye gidip düşündüm. Birini aradım valiz var gömülmesi lazım dedim. 500 bin lira karşılığında anlaştık” dedi.
Türkiye'nin kanını donduran cinayette kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski bir polis memuru Cemil Koç tarafından vahşice katledildi.
Genç kızın parçalara ayıran cani, cesedi valize koyarak Eyüpsultan'da yol kenarına bıraktı. Ailesi Ayşe'yi her yerde ararken, genç kızın cesedi 4 gün sonra bulundu. Kan donduran olaya ilişkin 7 kişi yakalanırken, katil zanlısı Cemil Koç'un kan donduran ifadesi ortaya çıktı.
EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ
Şüphelinin evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi temizlettiği ortaya çıktı.
CESET KOKMASIN DİYE DEODORANT SIKMIŞ
Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.