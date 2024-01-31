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Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

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Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

AYDIN’ın Söke ilçesinde kayıp olarak aranan ve 30 gün sonra başı vücudundan ayrılmış şekilde arazide cesedi bulunan Şerafettin Akalın’ı (40), yaşanan tartışmanın ardından özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A.Ö.’nün öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekibin olayı aydınlatması ile yakalanarak gözaltına alınan diş hekimi A.Ö. suçunu itiraf etti.

Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

Aydın’ın Söke ilçesinde kayıp olarak aranan ve 30 gün sonra başı vücudundan ayrılmış şekilde arazide cesedi bulunan Şerafettin Akalın’ı (40), katili diş hekimi çıktı. Olay, 14 Ocak 2024 tarihinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde Granta mevkiinde meydana geldi.

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Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

Granta mevkiinde boş bir arazide başı vücudundan ayrılmış ve çuval içine konulmuş olduğu öğrenilen erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Bölgeye gelen nöbetçi savcının incelemesi sonucunda ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu

Bulunan cesedin 14 Aralık 2023 tarihinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

Özel ekip kuruldu

Kamuoyuna "Kesik baş cinayeti" olarak yansıyan olayın ardından, yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Şerafettin Akalın’ın öldürülmesi olayının fail yâ da faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından çalışmalara destek sağlandı.

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