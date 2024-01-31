Vahşetin altından diş hekimi katil çıktı! Aydın'da kesik baş cinayeti! öldürüp çuvalla araziye attı

Özel ekip kuruldu

Kamuoyuna "Kesik baş cinayeti" olarak yansıyan olayın ardından, yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Şerafettin Akalın’ın öldürülmesi olayının fail yâ da faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından çalışmalara destek sağlandı.