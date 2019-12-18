Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor

Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan yeni planlamayla; 118 yapının 17'sinin bazı katlarının kısmi olarak tıraşlanması kararlaştırıldı. 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için yıkıma gerek duyulmadığı belirlendi. Böylece imar barışına aykırı olarak tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanacak, kalan yapılar ise yıkılacak. Uzungöl'de yıkımların ardından kentsel dönüşüm uygulanacak.