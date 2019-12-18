Uzungöl ve Ayder'de kentsel dönüşüm başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayder’i kirlettik, rezil ettik" çıkışı ile gündeme gelen Karadeniz'deki gözde turizm merkezleri için harekete geçiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı turizm merkezleri Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm projesini başlatıyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda imar barışına aykırı kaçak yapı yıkımlarının ardından turizm merkezleri için harekete geçiliyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, yapı sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvuru yaptı.
Bakanlık heyet gönderdi
Başvurulardaki incelemelerde, Uzungöl'deki imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin Uzungöl'e gelip, yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, geldiği Uzungöl'de incelemede bulundu.
Yapılan incelemeler sonucu hazırlanan yeni planlamayla; 118 yapının 17'sinin bazı katlarının kısmi olarak tıraşlanması kararlaştırıldı. 6 binada ise imara aykırı herhangi bir durum söz konusu olmadığı için yıkıma gerek duyulmadığı belirlendi. Böylece imar barışına aykırı olarak tespit edilen 112 yapıdan 17'si tıraşlanacak, kalan yapılar ise yıkılacak. Uzungöl'de yıkımların ardından kentsel dönüşüm uygulanacak.
Yeni Ayder geliyor
Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi.