Uzun yüz şekline göre en iyi saç modelleri kısa, uzun, kahkül
Uzun yüzlü kadınlar buraya! Uzun yüz şekline uygun en iyi saç modellerini sizler için derledik. Uzun yüzlü kadınlar için uzun ve kısa saç modellerinin yanı sıra uzun yüzlü kadınlara yakışacak kahkül, at kuyruğu gibi detaylı saç modellerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte uzun yüz saç modelleri....
Uzun yüzlere uygun en iyi saç modelleri ve kesim detaylarını sizler için derledik. Eğer yüz şekliniz uzun ise kahkulden, at kuyruğuna; ortadan ayırmadan uzun yada kısa kesime kadar bir çok farklı alternatifiniz var. Uzun yüz şekline göre en iyi saç modelleri arasından biri mutlaka size ve tarzınıza uyacak. Uzun yüz şekline göre saç modellerine bakarken saçınızı cinsine de dikkat etmeyi unutmayın. Örneğin, kahkül uzun yüz şekline sahip kadınlar için şahane bir tercih olabilir ancak kıvırcık saçlarınız varsa kahkül seçeneğini iki kere düşünün deriz. İşte model arayışınızda sizlere fikir vereceğini düşündüğümüz bazı saç modelleri...
Uzun ve karakteristik yüz hatlarınız varsa kahkül sizin için şahane bir seçenek. İster uzun saçlarla ister kısa fark etmez eğer düz yada düzleştirmeye eğilimli bir saçınız varsa kahkül deneyin deriz. Uzun yüz hatlarıyla en dikkat çeken isim şüphesiz ki Liv Tyler. Tyler gibi siz de saçlarınızı yoğun bir kakül görünümüyle kullanabilirsiniz. Özellikle geniş bir alnınız varsa bu model sizin için kusursuz bir seçim olacak.
Uzun saçlarınıza belli belirsiz bir kat verebilir ve saçınızı ortadan ayırabilirsiniz. Böylece yüzünüz daha simetrik bir görünüme kavuşur.
Saçlarınızı yarım bir şekilde toplamaya ne dersiniz? Hacimli bir görünüm için saçlarınızı dalgalandırmayı ihmal etmeyin. Romantik ve zarif bir görünüm olduğu için özel günlerinizde de tercih edebilirsiniz.