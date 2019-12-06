Uzun yüz şekline göre en iyi saç modelleri kısa, uzun, kahkül

Uzun yüzlere uygun en iyi saç modelleri ve kesim detaylarını sizler için derledik. Eğer yüz şekliniz uzun ise kahkulden, at kuyruğuna; ortadan ayırmadan uzun yada kısa kesime kadar bir çok farklı alternatifiniz var. Uzun yüz şekline göre en iyi saç modelleri arasından biri mutlaka size ve tarzınıza uyacak. Uzun yüz şekline göre saç modellerine bakarken saçınızı cinsine de dikkat etmeyi unutmayın. Örneğin, kahkül uzun yüz şekline sahip kadınlar için şahane bir tercih olabilir ancak kıvırcık saçlarınız varsa kahkül seçeneğini iki kere düşünün deriz. İşte model arayışınızda sizlere fikir vereceğini düşündüğümüz bazı saç modelleri...