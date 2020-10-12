Uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf

YASMİN ERBİL'DEN ŞOKE EDEN YANIT

Geçtiğimiz akşam bir erkek arkadaşıyla mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir tedavi gören babasıyla ilgili sorulan soruya verdiği cevapla herkesi şaşırtmıştı. Erbil, sürekli gece hayatında görüntülenmesinin zaman zaman tepkiye neden olması hakkında ise "Ne yapalım, ölelim mi?" karşılığını vermişti.