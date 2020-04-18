Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Koronavirüs nedeniyle evden çalışmak; ofis ortamında aldığımız verimi sağlayabilir mi? Aynı üretkenliği göstermek ve aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığı korumak için neler yapılmalı?
Pijamalardan kurtulun
Normal saatinizde uyandıktan sonra, ilk iş olarak pijamalarınızdan kurtulun. Pijama ile kalmak size gün boyunca istemediğiniz bir ağırlık yaratacaktır. Evet, sıkıcı ofis kıyafetlerini de giymenize gerek yok ama rahatlıktan biraz uzaklaşmanız; sizi disiplininize yaklaştıracak.
Yatakta çalışmayın
Evden çalışmaya başladığınız zaman, yatakta uzanarak çalışma isteğiniz de oluşur. Bu çalışma şekli uzun süreçte sizin için zararlı olabilir. Beyninizin yatak odasını dinlenme alanı olarak görmesi gerek. Sonuçta üretkenliğiniz azalabilir ve uykuya dalma sorunları yaşayabilirsiniz.
Çalışma alanı oluşturmak
Temiz ve tertipli bir çalışma ortamı, şık aksesuarlar ve ferah bir atmosfer çalışma verimimizi destekleyebilir. İster geniş bir çalışma odası ister küçük bir çalışma köşesi olsun rahat edeceğiniz bir alanda, masaüstü bir çalışma ortamı kurmak işinize çok yarayacak.
Çalıştığınız yeri havalandırın
Evinizin size rahatlık kattığını biliyoruz. Bu rahatlığı biraz da olsun kırmak, üstünüzdeki yükü atmak için oksijene ihtiyacınız var. Bu neden ile bulunduğunuz ortamı sürekli havalandırın. Aksi takdirde gün boyunca yorgun hissedeceksiniz.