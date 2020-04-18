Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!

Çalışma alanı oluşturmak

Temiz ve tertipli bir çalışma ortamı, şık aksesuarlar ve ferah bir atmosfer çalışma verimimizi destekleyebilir. İster geniş bir çalışma odası ister küçük bir çalışma köşesi olsun rahat edeceğiniz bir alanda, masaüstü bir çalışma ortamı kurmak işinize çok yarayacak.