Uzun süre oturuyorsanız bu hastalıklara dikkat!
Özellikle bilgisayar başında çalışanlar uzun süre ara vermeden oturmaları sebebiyle farklı hastalıklara maruz kalıyor.
Uzun süre oturmak, kilo almanın yanında türlü türlü hastalıklara sebep olabiliyor. Bunların başında bel ağrısı gelirken, uzun süre hareketsiz oturmak psikolojik rahatsızlıklara bile yol açabiliyor. İşte saatlerde oturmanın yol açtığı hastalıklar...
Kilo alımı
Gün içinde hareket etmek yemekten sonra alınan kalorilerden kurtulmaya, oluşabilecek bölgesel yağların engellenmesine yardımcı oluyor. Ancak gün içinde saatlerce belli bir yerde hareket etmeden oturmak vücudun hareket halinde olmasını engellediğinden özellikle belli başlı yerler olmak üzere kilo alımına neden oluyor.
Psikolojik rahatsızlıklar
Çok uzun süre devam eden oturmalar fiziksel olumsuzluklardan sonra zihinsel olarak da etki ettiğinden beyin hareket halinde olmadan sürekli çalışacağından stres, kaygı ve anksiyete gibi problemleri ortaya çıkarıyor.
Diyabet riski
Gün içinde birkaç saatten fazla oturarak zamanını geçiren kişilerde insülin direnci risk altına gireceğinden diyabet hastalığını görme ve etkilerini yaşama daha fazla olacaktır.