"Uzun Adam" gerçekten en uzunu mu? Türk siyasetçilerin gerçek boyları...
Çoğunu televizyon ekranlarında ve miting meydanlarında gördüğümüz siyasetçilerin boylarını hiç merak ettiniz mi? Bakın kim daha uzunmuş, kim daha kısa... Türk siyasetçilerin boylarını merak edenler için derledik...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki gelmiş geçmiş en uzun siyasetçilerden biri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boyu: 1.85
Barack Obama ise dünya ülkelerinin liderleri arasında en uzun siyasetçi...
Barack Obama 1.86 boyunda
Devlet Bahçeli'nin boyu: 1.75
Hakan Fidan 1.80
