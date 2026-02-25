BIST 13.884
"Uzun Adam" gerçekten en uzunu mu? Türk siyasetçilerin gerçek boyları...

|
Çoğunu televizyon ekranlarında ve miting meydanlarında gördüğümüz siyasetçilerin boylarını hiç merak ettiniz mi? Bakın kim daha uzunmuş, kim daha kısa... Türk siyasetçilerin boylarını merak edenler için derledik...

"Uzun Adam" gerçekten en uzunu mu? Türk siyasetçilerin gerçek boyları... - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki gelmiş geçmiş en uzun siyasetçilerden biri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boyu: 1.85

"Uzun Adam" gerçekten en uzunu mu? Türk siyasetçilerin gerçek boyları... - Resim: 2

Barack Obama ise dünya ülkelerinin liderleri arasında en uzun siyasetçi...

Barack Obama 1.86 boyunda

"Uzun Adam" gerçekten en uzunu mu? Türk siyasetçilerin gerçek boyları... - Resim: 3

Devlet Bahçeli'nin boyu: 1.75

"Uzun Adam" gerçekten en uzunu mu? Türk siyasetçilerin gerçek boyları... - Resim: 4

Hakan Fidan 1.80

